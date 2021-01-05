Vatandaşın korkulu rüyası oldu! Bu paraya dikkat

Yurt dışından getirilerek piyasaya sokulan ve gerçeğinden ayırt etmenin imkansız olduğu paralar yüzünden Türkiye genelinde birçok vatandaş büyük zarara uğradı. Uzmanlar, piyasada milyonlarca doların dolaştığına dikkat çekti. Para sayma makinelerinin bile yanıltıcı olabileceği vurgulandı.

Sahte paralarla ilgili bir gelişme olduğunda Türkiye'nin çeşitli noktasından kendilerine mesaj geldiğini belirten Almanya TR Kuyumcular Platformu Başkanı Yusuf Türköz "Biz bunu sosyal medya hesabımız dan duyurduk takipçilerimize. Türkiye'nin birçok iline ulaşmışlar. Sahte 50 Dolar, 50 Euro ve 50 TL'leri piyasaya sürmüş durumdalar. Makineler bu paraları ayırt edemiyor. Biz uyarabildiğimiz kadar arkadaşları uyardık" diye konuştu.

Sahte para nasıl ayırt edilir?

Piyasada şu anda bulunan para sayma makinelerinin yazılım yüklenmeden sahte paraları ayırt etme imkanının bulunmadığını söyleyen para sayma makinesi üreticisi Duran Kılınç "Piyasaya iki farklı sahte para sürülmüş durumda. Bunlardan bir tanesi çift yönlü bir yüzü geçiyor diğer yüzünü makine ayırt ediyor. Ancak diğer sürülen sahte paraların iki yüzünü de makine ayırt edemiyor. Bunu ayırt etmenin tek bir yöntemi var" dedi.

Kılınç, "Kuyumcu arkadaşlarım kağıdın üzerine bant yapıştırarak ayırt edebilir. Gerçek para da kağıt banta yapışmaz ama sahte parada kağıt bantla kalkar ve bunun sahte olduğunu öğrenebiliriz" ifadelerini kullandı.

Türk Ceza Kanunu'na göre, parada sahtecilik suçunun cezası üç fıkra halinde düzenlendi:

Tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası,

Sahte parayı bilerek kabul edenler için, bir yıldan üç yıla hapis ve adlî para cezası,

Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.