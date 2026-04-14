Vatandaşın cebine göz diken şebekeye darbe: 11 ilde dev operasyon! 52 kişi yakalandı
Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen dev operasyonla, halkın alın terini sömüren ve 40 milyon liralık nitelikli dolandırıcılığa imza atan şebeke darmadağın edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında düğmeye basan emniyet güçleri, 77 şüpheliyi hedef alan eş zamanlı baskınlarla suç yuvalarına girdi. Operasyon sonucunda 52 dolandırıcı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, dijital materyallere ve suç delillerine el konuldu.
Gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri devam ederken diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
