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Gündem Vatandaşın 2 TL’sine göz diktiler! İBB'den kartlı soygun
Gündem

Vatandaşın 2 TL’sine göz diktiler! İBB'den kartlı soygun

Yeniakit Publisher
2023-09-20 18:03:00 -
Vatandaşın 2 TL’sine göz diktiler! İBB'den kartlı soygun

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla İBB koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların 2 lirasına göz dikti.

 Yeniakit.com.tr 

Görevi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbullulara hizmet etmesi gereken Ekrem İmamoğlu, önce Cumhurbaşkanı adaylığına sonra CHP Genel Başkanlığı adaylığına göz dikti.

Mega kentte yaşayan vatandaşları, yanan İETT otobüsleri, yolda kalan metrobüsler ve raydan çıkan tramvaylara mahkum eden İmamoğlu yaptığı tatillerle de gündem oldu.

İstanbulluların 2 lirasına göz dikti

CHP'lilerin dahi 'oy pişmanlığı' olan Ekrem İmamoğlu son olarak İstanbulkart üzerinden İstanbulluların 2 lirasına göz dikti.


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İmamoğlu idaresindeki İBB, 3 yıl boyunca işlem görmeyen kartların kapatılacağını, hareketsiz kartlardan geriye dönük olarak her ay için 2 TL keseceğini ve takip eden aylar içinde de 2 TL kesmeye devam edeceğini açıkladı.

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