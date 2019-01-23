0553 313 94 23

Vatandaşa emlak vergisi ve su faturası uyarısı

Tüketici başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı avukat İzzet Doğan, mahalleye dönüşen köylerde emlak vergisi tahsilinin 2022 yılına kadar ertelendiğini açıkladı. Doğan, haksız tahsil edilen emlak vergisi ödemelerinin geri alınabileceğini ve su abonelerinin su faturalarını kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:26
Vatandaşa emlak vergisi ve su faturası uyarısı

Tüketici başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı avukat İzzet Doğan, büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde emlak vergisi tahsilinin 2022 yılı sonuna kadar kadar ertelendiğini ve su faturalarının da aynı tarihe kadar indirimli olması gerektiğine dikkat çekerek, haksız tahsil edilen emlak vergisi ödemelerinin geri alınabileceğini, su abonelerinin de faturalarını kontrol etmelerini söyleyerek tüketicileri uyardı.

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7159 sayılı Kanunda mahalleye dönüşen köylerde ikamet eden tüketicilerle ilgili düzenlemeler de bulunduğuna dikkat çeken Avukat İzzet Doğan daha önce çıkarılan 6360 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesinin on beşinci fıkrasında yer alan sürelerin 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldığını vurguladı ve ekledi:

"Önceki düzenlemeye göre mahalleye dönüşen köylerde Emlak Vergisi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kapsamındaki vergi, harç ve katılım paylarının 5 yıl alınmayacağı düzenlenmiş, daha sonra bu süre 6 yıla çıkartılarak 2020 yılına kadar uzatılmıştı.

"Şimdi bu muafiyet süreleri; Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7159 sayılı Kanunla, 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

"Emlak vergisini tahsil ettiler"

"Bunun dışında 6360 sayılı Kanunla mahalle olan beldelerde içme ve kullanma suları için alınacak ücretin beş yıl süreyle en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde belirlenmesi uygulaması da 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.

"Başlangıçta bazı belediyeler yasa gereği mahalleye dönen köy sakinlerinden Anayasa'nın, 'Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür' diyen 73. maddesini gerekçe göstererek emlak vergisini tahsil ettiler.

"Fakat Anayasamızın 'Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır' hükmüne göre çıkarılan kanun gereği bu vergilerin muafiyet tanınan süreler boyunca tahsil edilemeyeceği anlaşıldı.

"Yasada belirtilen muafiyet süreleri içinde emlak vergilerini tahsil eden belediyelerden bir kısmı ise haklarını arayan bilinçli tüketicilere yaptıkları ödemeleri uzun süre sonra faizsiz olarak geri ödediler."

Haksız olarak tahsil edilen Emlak vergisi iadesi için ilçe belediyesine bağlanan köylerdeki taşınmaz sahiplerinin bir dilekçe ile belediyeye başvurmalarının gerektiğine işaret eden Doğan, bu gibi durumlarda yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

"Yapılan başvuru üzerine belediyenin emlak vergisi biriminin düzeltme yapmaması ya da 60 gün içinde verilen dilekçeye yanıt vermemesi halinde, 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açmak gerekir.

"Yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde..."

"Yine mahalleye dönüşecek köylerde 5 yıl süreyle içme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmişti ancak bu süre de 31.12.2022 yılına kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

"Bu hüküm, görev ve sorumluluk alanları daha önce genişletilen büyükşehirlerde bulunan köylerde yaşayanlara da uygulanacaktır.

"Öte yandan konuyu yeterince değerlendiremeyen bazı belediye görevlileri tarafından geçmiş sürede suyun normal tarifeden faturalandırıldığını oysa 2022 yılı sonuna kadar içme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmişken standart tarifenin uygulanması riski vardır.

"Tüzel kişiliğini kaybetmiş mahalleye dönen köy halkı bu konuda uyanık olmalı içme suyu ücretinin nasıl faturalandığını kontrol etmelidir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:26
  1. emlak vergisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD Suriye'den çekilirken Türk tarafıyla koordine halinde olmalı"
    1. "ABD Suriye'den çekilirken Türk..
    2. Yılmaz Özdil 'Büyük Atatürkçü mü yoksa..
    3. Erdal Aksünger kimdir nerelidir? Erdal..
    4. Altınordu'da Yusuf Acer'in gözü..
    5. CHP-İYİ Parti arasında derin çatlak!..
    6. Ev ve araba fiyatına güvercinler..
    7. Vatandaşa emlak vergisi ve su faturası..
    8. Tüketici güven endeksi açıklandı
    9. Hedef: Yüzde 100 uzlaştırma!..
    10. Afgan kadın polisler zorlu kış..
    11. Kooperatifler marketlere alternatif..
    12. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    13. Vaat yarışında gündem ekonomi
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malta..
    15. Ergin Ataman'dan Real Madrid maçı yorumu
    16. Limak Enerji yenilikçi iş fikirlerini..
    17. "Anne, kadın ve hekim olarak üzgünüm"
    18. Güney Koreli öğrenciler İstanbul'da..
    19. Şahika Ercümen, Antarktika'da Türk..
    20. 100 metrekarelik dükkanda işlediği..
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Define ararken cin çarptı!
    Define ararken cin çarptı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...