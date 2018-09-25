Vatandaşa 2 müjde birden! Fiyatlara yansıyacak

Otomobil sektöründe özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitleri yeniden belirlendi. Otomobilde “vergi yükü”nü düşüren, ÖTV matrah limitlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti de 80 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı. Bu grupta ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 50 olarak belirlendi. Matrahı 120 bin liradan fazla olanlarda ise ÖTV oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.

Elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 57 bin liradan 85 bin liraya, üst limiti 91 bin liradan 135 bin liraya yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1800-2000 cc arasında olan binek otomobillerde ÖTV matrahı 114 bin liradan 170 bin liraya çıkarılırken, vergi oranı yüzde 100 ve yüzde 110 olarak uygulanacak.

Motor sindir hacmi 2000 cc’yi geçen binek otomobillerde elektrik motoru 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2500 cc’yi geçmeyenlerlerde de ÖTV matrahı 114 bin liradan 170 bin liraya çıkarıldı.

MATRAH BELİRLEYİCİ

ÖTV matrahı limitlerine yönelik düzenlemenin, otomobil satış fiyatlarına da düşüş olarak yansıması bekleniyor. İndirim oranlarının ortalama yüzde 3’ten başlayacağı tahmin ediliyor.

Yeni otomobil satışlarında alınan vergi motor hacmi ve matrah olarak adlandırılan temel satış fiyatına göre belirleniyor. Hacim ve matrah arttıkça ÖTV oranı artıyor. ÖTV’li satış fiyatının üzerine yüzde 18 KDV ilave edilerek de nihai satış fiyatı bulunuyor.

PİYASADA OLUMLU HAVA YARATTI

Cumhurbaşkanlığı kararıyla otomotiv sektöründeki ÖTV matrahının yeniden düzenlenmesi, başta çatı dernekleri olmak üzere otomotiv sektöründe olumlu karşılandı. Devletin gerekli adımı attığını belirten yetkililer, bunun, yıl sonu satış rakamlarına yüzde 10 civarında yanısmasını bekliyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Bilaloğlu, bu yıl artan faiz, kur ve volatilitenin, otomotiv sektöründe öngörülebilirliği zorlaştırdığını kaydederken, ÖTV oranlarına esas matrahların güncellenmesinin memnuniyetle karşılandığını söyledi. Bilaloğlu, hurda indiriminin etkisinin kısıtlı olduğuna da dikkat çekerken, “Benzer matrah düzenlemesinin burada da yapılması gerekiyor. Matrahın artırılmasıyla, hurda indiriminden faydalanan model sayısı artaR ve etkisi yükselir” dedi.

Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Haydar Yenigün, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler doğrultusunda hızlıca “sektöre can suyu olacak ilk adımın atıldığını” belirtti. Yenigün, “Atılan bu adımı çok değerli buluyoruz. Binek otomobillere yönelik söz konusu düzenlemenin yanı sıra, hafif ve ağır ticari araçlar için de benzer düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirilip açıklanacağından hiç şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

4 BİN- 14 BİN TL FARK

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ise, ÖTV matrah limitleri değişikliğinden memnuniyet duyduklarını dile getirirken, düzenlemeyle araç fiyatlarında 4 bin - 14 bin TL arasında gerileme olacağını kaydetti. Şahsuvaroğlu, otomotiv sektörü canlandırması için yapılacak düzenlemelerin 3 bacağı olduğunu vurgulayarak, “Bunlardan ilki olan ÖTV matrah artışı için yetkililere teşekkür ediyoruz. Ancak bu düzenlemenin piyasalarda karşılık bulması ve sektörde işlerin yavaş yavaş toparlaması için hurda teşvikinin artırılması ve bankaların finansman tarafına destek çıkması da gerek” dedi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt da kararı olumlu bulduklarını belirtirken, kurlarda yılbaşından bu yana yüzde 70 artış yaşandığını, henüz bunun tamamının fiyatlara bire bir yansımadığını hatırlattı. ÖTV matrahı ayarlamasının, bu artışın biraz gerisinde kalmasına karşın olumlu katkı sağlayacağını anlatan Bozkurt, “Yeni düzenleme anahtar teslim fiyatlarda yüzde 3.3-6.2 aralığında avantaj sağlıyor. Yeni ÖTV düzenlemesinin kalan dönemde otomobil satışlarını pozitif olarak yüzde 5-10 arasında etkileyeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan ise, “A-ve B-Serisi modellerimizin içerisinde olumlu yönde etkilenen modellerimiz oldu. Toplam satış hacmimizin içerisinde yüzde 4’ünün olumlu yönde etkilendiğini söylemek mümkün. Bu düzenlemenin, mevcut stoktaki araçlarımızın eritilmesine de olumlu katkısı olacağını düşünüyoruz. Ancak maliyet artışlarının henüz fiyatlara tam yansımamasından ötürü, önümüzdeki aylarda bu matrah avantajı da kaybolacaktır” dedi.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da, “Sonuç itibariyle satışları coşturacak bir adım olarak görmesek de, ortadaki sıkıntıya çare yaratmak için hükümetin elindeki sınırlı imkanlardan birini kullanmış olmasını, iyi niyetle atılmış bir adım olarak görüyorum” değerlendirmesini yaptı.

KİMYEVİ GÜBREDE YÜZDE 15 İNDİRİM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kimyevi gübrede asgari yüzde 11.5 olmak üzere yüzde 15’lere varan indirim yapacaklarını söyledi. Pakdemirli, ayrıca arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğinin gelecek yıldan itibaren 10 kuruş olarak ödeneceğini duyurdu.

Pakdemirli, dün Tarım ve Orman Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, gübre fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarımın en önemli girdisinin gübre olduğuna işaret eden Pakdemirli, “Tarlasına yeterli gübre atamazsa hasatta yeterli verimi alamaz. Son zamanlarda dünyadaki ekonomik dalgalanmalar, kur üzerinden ekonomimize yapılan finansal saldırılar malum. Kimyevi gübre fiyatında artış yaşandı” dedi. Pakdemirli, Tarım Kredi’nin üreticinin girdilerini kolaylaştıracağını, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) de elde ettiği ürüne alım garantisi vereceğini söyledi.

2 BİN 900’E DÜŞTÜ

Toplantıda, gübre konusunda çiftçilere müjdelerinin de olduğunu belirten Pakdemirli, “Tarım Kredi, en önemli tarımsal girdilerden kimyevi gübrede cinslerine göre değişmekle beraber yüzde 15’lere varan indirim sağlayacak. Örneğin, Diamonyum Fosfat (DAP) gübrenin tonu 3 bin 250 liradan 2 bin 900 liraya düştü. Yapılan indirimin piyasaya yansımasıyla tüm sektörün benzer hassasiyeti göstermesini bekliyoruz” dedi.

YAKIN MARKAJ

Pakdemirli, gübre fiyatlarında aşırı artış yapan firmaları yakın takibe aldıklarını da belirtti. Uzun yıllardır artmayan buğday ve arpa prim desteklerini artıracaklarını ifade eden Pakdemirli, “Arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğini yüzde 100 artırarak önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeyeceğiz. TMO üzerinden, çiftçimizin önümüzdeki hasat döneminde hiçbir şekilde mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Marketleri de ciddi takip ettiklerini kaydeden Pakdemirli, stokçulara her türlü yaptırımı uygulamaya devam edeceklerinin altını çizerek, bunlarla ilgili bir ifşa faaliyetlerinin olmadığını ama gerekirse ifşa edebileceklerini dile getirdi.

‘ÇİFTÇİYE 130 MİLYON TL DOĞRUDAN KAYNAK’

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da Türkiye’de yıllık kimyasal gübre kullanımının yaklaşık 6 milyon ton civarında olduğunu belirterek, Tarım Kredi’nin bunun 2 milyon tonunu üreterek piyasaya arz ettiğini kaydetti.

Poyraz, gübre fiyatlarında yapılan asgari indirimin yüzde 11,5 olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bu söylediğim taban fiyat. Bunun içinde nakliyesine, mesafesine göre illerde biraz farklılık oluşabilir ama piyasa fiyatlarının ciddi anlamda altına düştüğümüzü söyleyelim. Maliyet olarak da bu indirimlerle yaklaşık 130 milyon lira çiftçimize doğrudan bir kaynak aktarmış olacağız.”

‘MAZOTU DA İNDİRİN’

DAP gübresinin çiftçi için önemli olduğunu belirten Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, gübrede yapılan indirimin yeterli olmadığını söyledi. Gübrenin tonunun 2 bin 500 liradan 3 bin 250 liraya yükseldiğini ve yüzde 36 bir artışın yaşandığını kaydeden Demirtaş, şöyle dedi:

“Bu yüzde 36’lık artıştan yüzde 15 indirime gidiyorsun. Gübredeki bu yüzde 15’lik indirim çiftçinin masraflarına yüzde 5 bile yansımaz. Çiftçinin masrafları sadece gübre değil. Mazotu da var. Mazot fiyatlarını da indirin. Tohum ve zirai ilaçlarda da indirim yapılmalı. 2017’de mazot 3 lira 77 kuruştu, şimdi 6 lira 50 kuruş sınırında. Yüzde 100 artmış. Turizmciye turizm canlansın diye mazotu 1.90 kuruştan veriyorsun, benim üreticime 6.50’den veriyorsun. Bu konuda da bir çalışma yapılmalı.”

KAYNAK: MİLLİYET