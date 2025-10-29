Vatandaş; “Zamanla beni anlayacaksınız” demişti. Haklı çıktı

Geçmişte yayınlanan bir sokak röportajında bir vatandaşın söylediği sözler yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Vatandaş, “(Ekrem İmamoğlu) Bu, Türkiye Cumhuriyetine gelmiş en tehlikeli insandır” ve “Zamanla beni anlayacaklar” ifadelerini kullanmıştı. Röportajın kısa sürede viral olması, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma ve yorumları beraberinde getirdi.

Vatandaş; “Beylikdüzü’nde benim dairem var. İmamoğlu’nu çok iyi tanıyorum. İmamoğlu ekmek fırını var. Vallahi de 1999-2000 senesinde İmamoğlu ekme fırınının üzeri kumarhaneydi… Bana dava açsın yalandı desin. Vallahi de İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti’ne gelmiş en tehlikeli insandır. Zamanla beni anlayacaklar.” Demişti.

Vatandaşın yıllar önce kameralar karşısında böyle konuşmuştu. İmamoğlu’nun Yolsuzluk, rüşvet ve irtikaptan daha sonra da casusluktan tutuklanması vatandaşın ene kadar haklı olduğunu gözler önüne serdi.

{relation id:1961699 slug:'ekrem-imamoglu-casusluk-sorusturmasi-tum-detaylariyla-derin-kutuda-karahasanoglu-casus-olduguna-tereddut-yok-ajandasi-ajan-dolu'}