Gündem Vatandaş; “Zamanla beni anlayacaksınız” demişti. Haklı çıktı
Gündem

Vatandaş; “Zamanla beni anlayacaksınız” demişti. Haklı çıktı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İmamoğlu casusluktan da tutuklanınca vatandaşın sözleri tekrar gündem oldu. Zamanla beni anlayacaklar demişti. İmamoğlu Türkiye Cumhuriyetine gelmiş en tehlikeli insandır.”

Geçmişte yayınlanan bir sokak röportajında bir vatandaşın söylediği sözler yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Vatandaş, “(Ekrem İmamoğlu) Bu, Türkiye Cumhuriyetine gelmiş en tehlikeli insandır” ve “Zamanla beni anlayacaklar” ifadelerini kullanmıştı. Röportajın kısa sürede viral olması, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma ve yorumları beraberinde getirdi.

Vatandaş; “Beylikdüzü’nde benim dairem var. İmamoğlu’nu çok iyi tanıyorum. İmamoğlu ekmek fırını var. Vallahi de 1999-2000 senesinde İmamoğlu ekme fırınının üzeri kumarhaneydi… Bana dava açsın yalandı desin. Vallahi de İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti’ne gelmiş en tehlikeli insandır. Zamanla beni anlayacaklar.” Demişti.

Vatandaşın yıllar önce kameralar karşısında böyle konuşmuştu. İmamoğlu’nun Yolsuzluk, rüşvet ve irtikaptan daha sonra da casusluktan tutuklanması vatandaşın ene kadar haklı olduğunu gözler önüne serdi.

4
Yorumlar

Niğdeli

Zaten yanlış olan insanlar,bu ülke için çöp hükmünde olanlar Ekrem imamoğlu ve zihniyetini desteklemeye mecburdurlar.Çünkü herkes karakterine göre tarafa düşer.Karakteri bozuk olanlara lütfen anlayış gösterin.

OSMAN AYDIN

ÖZGÜR BEY BUNA NE DIYECEKSIN DELILLER ORTADA BUDAMI KUMPAS BU ADAMI HALEN CHP OLARAK SAVUNMAYA DEVAMMI EDECEKSINIZ ARTIK CHP YI BÖYLE INSANLARDAN TEMIZLEMELISINIZ YOKSA IŞINIZ ZOR O YANDAŞ ŞIŞIRME ANKETLERE ALDANMAYIN KILICTAROĞLUNUDA HER SEÇIMDEN ÖNCE BIRINCI HATTA YUZDE 65 LERLEN KAZANACAK DIYORDULAR AMA ALDIKLARI CEVAP HEP HUSRAN 13 YENILGI ALDI EMEKLI BELEDIYEDE SIZE BIR ŞANS VERDI SIZ BU ŞANŞI KULLANAMADINIZ ULKENI YABANCILARA ŞIKAYET EDENE KADAR PROJE ÜRET MILLETE GIT ÖYLE RAKIYLAN HEYKELLEN FESTIVALLERLEN KONSERLERLEN BU IŞ OLMAZ UZAY CAĞINDAYIZ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BUNU IYI ANALIZ EDIYOR ULKEYI GUÇLENDIRMEYE DEVAM EDIYOR CAYDIRICILIĞI ÖN PLANDA TUTUYOR ALLAH RAZI OLSUN KENDILERINDEN SENDE ONDAN ÖRNEK AL YABANCILARDAN MEDET UNMA
