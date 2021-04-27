Vatandaş sağlık Veli Ağbaba 'alkol' derdinde: Bu ideolojik bir karar!

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29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak 'tam kapanma', 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00'a kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre istisna dışında kalan tekel bayileri de tam kapanma sürecinde faaliyet gösteremeyecek. Büyük market zincirlerinde de haksız rekabeti önlemek amacıyla 'alkol' satışı gerçekleşmeyecek.

Vatandaş sağlık, o ise alkol alma yolu arıyor!

Tam kapanma döneminde 'alkol' satışının da kısıtlanmasından rahatsız olanlardan birisi de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba oldu. Vatandaşların sağlık telaşına düştüğü günlerde kendisine alkolü dert edinen CHP'li Ağbaba, yazılı bir açıklama yaptı.

' Bu yapılan özel yaşama müdahaledir'

Tam kapanma sürecinde alkol satılmayacak olmasını, "Bu uyugulama tamamen ideolojiktir. Yaşam tarzına açık bir müdahaledir." ifadeleri ile değerlendiren Ağbaba, Ak Parti iktidarını hedef aldı:

"Şimdi tam kapanma diye yine aynı hataları tekrar ediyorlar. Pandemi yönetimi gibi halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir konuyu bile siyasallaştırdılar. Şimdi de yine salgınla doğrudan ilgili olmamasına rağmen yine alkol satış yasağı getirileceği iddiaları var. Bu kahvehaneleri kumarhane gibi gören aynı anlayışın bir sonucudur. Bu yapılan özel yaşama, insanların yaşam tarzıma yönelik açık bir müdahaledir."

Konu gayet net ama açıklama istedi!

"Bu yasak ruhsat verdikleri tekel bayilerini, büfeleri ve kuruyemişçileri cezalandırmaktır. Pandemiyle mücadeleyi bahane ederek olayı siyasal hale getirmektedir. İnsanların kişisel özgürlüklerini o kadar kısıtladılar ki, ülkeyi duvarları olmayan bir cezaevine dönüştürdüler. İnsanlar zaten tedbirler nedeniyle kısıtlanmış hissederken, bu anlamsız yasaklarla iyice boğulur hale geldiler. Bu yasaklar pandemiyle mücadeleden ziyade bir toplum mühendisliği yapıldığını göstermektedir. Bu iddialar doğruysa bir an önce vazgeçilmesini, yanlışsa da İçişleri Bakanlığı tarafından bir an önce açıklama yapılıp konunun netleşmesini istiyoruz."