Vatandaş fahiş fiyat için 48 bin şikayette bulundu

Resul Ekrem Şahan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkta basın mensuplarıyla bir araya gelerek, bakanlık çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ruhsar Pekcan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte iki bakanlık birleşti. Biz de hem iç ticarette hem dış ticarette çok daha verimli ve dinamik bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. İthalat, ihracat bir arada olmazsa olmaz kurumlar. Dünya yeni bir süreçten geçiyor. Biz de bu doğrultuda ticaret stratejilerimizi yeni sisteme göre yeni bir vizyonla yapılandırmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin orta gelir düzeyinden üst gelir seviyesine geçmek için sıçrama tahtası ihracatı geliştirmemiz gerekiyor. Ama şu anda teknoloji odaklı katma değeri yüksek tasarıma markalaşmaya dayalı bir ihracat geliştirmek için çalışmalarımıza yön vermemiz gerekiyor. Biz bu doğrultuda bakanlık olarak paydaşlarımızla birlikte istişare kurulu kurduk. Şu ana kadar 3 toplantı yaptık. 4’üncü toplantımız 14 Kasım’da. İlk 3 ayda bize STK’lardan 332 talep geldi. Biz de bu talepler doğrultusunda ekip oluşturduk. Bu taleplerin büyük bir kısmını sonuçlandırdık. Şimdi de 700 tane daha STK’lardan talep geldi” şeklinde bilgi verdi.

“Yıl sonunda 170 milyar dolar ihracata ulaşacağız”

“Cumhuriyet tarihinin aylık rekor ihracat rakamlarını açıklamak bize kısmet oldu” diyen Pekcan şöyle devam etti: “Bütün aylar içinde 15.732 milyar dolar yüzde 13.1 artışla. İthalatımız da yüzde 23 düştü 16.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yüzde 96.7 ihracatın ithalatı karşılama oranımız. Yıllıklandırılmış ihracatımız da 166.8 milyar dolara ulaştı. İyi yoldayız. Yıl sonunda 170 milyar hedefine ulaşacağımızı düşünüyoruz. İhracatımızı artırmak için hedef ülkeler seçtik. Bundan önce mevcut bulunmadığımız pazarlara ve ürünlere odaklanmayı planlıyoruz. Bakanlık olarak hedeflerimizden birisi de teknolojiyle ilgili teknoloji ihtisas serbest bölgeleri kurmayı planlıyoruz. Bununla ilgili de bir çalışma grubu kurduk. Bizim ABD’ye demir ihracatımız 1.1 milyar dolar. Bilmiyor olabilirsiniz ama dijital oyun ihracatı 1 milyar dolar. Vizyoner üniversite öğrencilerimiz varsa ellerinden tutmaya destek vermeye hazırız. TİM olarak 10 firmaya girişimcilik ödülleri verdik. Çok vizyoner projeler var. Bunların katılımlarıyla katma değerli ihracat oranlarımızı artırabiliriz.”

“Fahiş ürün artışından 48 bin şikayet geldi”

Ürün fiyatının takip edilebilir açısından ürün künyesi oluşturduklarının altını çizen Pekcan, “Geçtiğimiz dönemde fahiş fiyat artışlarının önlenmesi, tedbir alınabilmesi ve kontrol altında alınabilir olması açısından 81 ilde ticaret il müdürlüklerimiz kanalıyla çalışmalar yaptık. Bununla ilgili de ciddi rakamlara ulaştık. Alo 175’e 48 bin civarında şikayet geldi. Şikayetler artınca mobil uygulama başlattık. Vatandaşlarımız ürünün barkodunu okutup anında sisteme şikayette bulunabiliyor. Şikayet denetleme sonrası da tekrar bilgilendirme mesajı geliyor. Şu ana kadar 5 bin 743 firma ve 81 bin 666 ürün denetlendi. 366 firmanın 6 bin 399 ürünü için haksız fiyat artışı tespit ettik. Firmalarımızı taciz etmeden uygulamalarımızı yapıyoruz. Firmalara ceza kesmeden önce savunma istiyoruz. Savunma kurul tarafından inceleniyor. Firma haksız ise ceza kesiliyor. Her şey yoluna girince bunlar olmayacak zaten. Serbest piyasa kuralları geçerli olacak” şeklinde konuştu.

“E-ihale ile gümrükten ayda 500-600 araba satacağız”

“Türkiye’de gümrükten baya satış yapılırmış” diyen Pekcan şu ifadeleri kullandı: “Buna bir sistem getirdik. Bundan böyle gün aşırı bir gün araba bir gün eşya satacağız. Online açık artırma sitesi yaptık. 81 milyona açık bir ihale. E-ihale herkes telefonuna aplikasyonu indirebilir ve girip buradan satın alabilir. Günde 50 araba. Daha sonra artırabiliriz. Ayda 500-600 araba satacağız. Geçtiğimiz gün 2 milyon 519 bin 625 TL’lik satış gerçekleştirdik. Ama bu ihaleden Ticaret Bakanlığı çalışanları ve birinci dereceden yakınları katılamıyor. İmha edilen eşyalar vardı onları da bakımevlerine ve çocuk esirgeme kurumlarına vermeye başladık.”

Hal düzenlemesinde pilot seçilen iller İstanbul ve Ankara

Hal düzenlemesiyle ilgili bilgi veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türkiye'de 50 bin ton yaş meyve sebzede yüzde 25-30 zayiat var. Hal düzenlemesiyle üreticiyi, tüketiciyi korumaya çalışıyoruz. Sistemi kayıt altına almaya çalışıyoruz. Zayiatı azaltmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hem sağlıklı ürün hem gıda güvenliği hem de enflasyonla mücadele olmak üzere hepsine birden hizmet veren bir paket. Paydaşlarla birlikte hareket ediyoruz. Üretici bölgesi hal tarafı ve tüketici bölgesi toptan hal tarafı var. Ambalaj standardı ve soğuk hava sistemleriyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Biz alt yapımızı hazırladık. Buralarda soğuk hava depoları olacak ve sadece sebze meyve değil et-süt ürünleri de saklanabilecek. 27 AB ülkesinin ortalaması yüzde 50 bizde binde 6. Mevcut sistemin ne üreticiye ne de tüketiciye faydası var. Yeni sisteme geçtiğimizde herkesin memnun olacağı bir ortam oluşacak diye umuyoruz. Hal yasasının çıkması uzun sürmez ama uygulamasıyla ilgili süreç belli bir zaman alabilir. Şu anda pilot bölge çalışması yapıyoruz. Öncelikli olarak İstanbul ve Ankara ayağını pilot düşünüyoruz” dedi.