Vatandaş dolarlarını satarken onlar döviz topladı! Çileden çıkaran detaylar

BDDK’nın son hamlesinden sonra dolar ve Euro’da düşüşler yaşandı. Ucuz krediyle yatırım ve istihdam üretmesi gereken şirketlerin dolara yönlenmesine karşı yapılan hamle pozitif karşılanırken süreç içerisinde vatandaşın dolar sattığı ve şirketlerin dolar aldığı ortaya çıktı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan sözleri:

"BDKK ne karar aldı? Şirketler ihtiyacı olmadığı halde bir yükümlülüğü olmadığı halde dolarla işi olmadığı halde kredi alarak bunu üretime, istihdama ve yatırıma yönlendirmek yerine dolara altına yatırdı. İşte bu tablo görüldü ve ona göre bir karar alındı.

BDKK tarafından getirilen şartla aslında niyeti bozuk olanı ortaya çıkartacak turnusol kağıdı görevi görecek. Bunun hakkında atıp tuttular 'kambiyo rejimine müdahaledir, şirketleri engellemektir' diye ancak BDDK'nın şartlarını düşününce gerçekten turnusol kağıdı gibi aldığı TL krediyi dolara yatıran ya da yurt dışına kaçırma niyeti olan şirketler ayrışmış olacak.

İşte şirketler burada ayrıştıkları zaman gerçek niyetleri ortaya çıkacak. Yoksa dövizle iş yapan ithalat yapan ihracat yapan şirketler yine işlerini yapamaya devam edecekler. Bu noktada vatandaşlar dövizini satarken şirketler ihtiyacı olmadığı halde döviz aldı.

Vatandaşların dolar hesapları düşerken şirketlerin dolar hesapları yükselmiş durumda. Yani vatandaş dolardan çıkıp TL'ye geliyor ama şirketler TL kredilerini alıp yatırım, üretim, istihdam yönlendirmek yerine dolar aldı.

Eskiden Güneydoğu'da fabrikalar kurulması için para verilirdi. Bunu paraları kredileri alan insanlar kendilerine yönelik olarak yatırımlar yapıp ev, yat ve benzeri şeyler alırdı. İşte eskiden yaşanan bu duruma karşı tekrar olmaması için önleri kesilecek. Bence BDDK kararı çok doğru bir karardır.

Ticari kredilere bakarsak eğer bunlar alınıp gidilip dolara yatırılmış. TL olarak ticari krediler neredeyse 2 katına çıkmış burada ticari kredilerin bir kısmı dolara yönlendirilmiş."

VATANDAŞ DOLAR SATTI, ŞİRKETLER ALDI (MİLYON $)

TARİH BİREYSEL ŞİRKETLER

23 ARALIK 163.191 98.078

04 MART 158.212 77.338

27 NİSAN 153.574 82.420

27 MAYIS 153.235 83.681

22 HAZİRAN 150.464 86.038

TİCARİ KREDİLER ZİRVEDE

TARİH MİLYAR TL

31 ARALIK 1.846

4 MART 2.025

29 NİSAN 2.345

27 MAYIS 2.480

17 HAZİRAN 2.607