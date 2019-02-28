0553 313 94 23

Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti: Şu pisliğe bak ya!

CHP'li belediyenin yönettiği Şişli'de temizlik işçilerinin maaşlarını alamadıkları için greve gitmesiyle çirkin görüntüler ortaya çıktı. Toplanmayan çöpleri görüntüleyen bir vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:31

CHP’li Şişli Belediyesi’nin maaşlarını ödemediği temizlik işçileri greve gitti ortaya rezil görüntüler ortaya çıktı.

Vatandaşlar isyan etti

2019’un İstanbul’una yakışmayan görüntülerin ortaya çıktığı Şişli’de vatandaşlar isyan etti.

CHP’li belediyenin çöpleri toplamadığı Osmanbey ve Mecidiyeköy kokudan geçilmezken rezaleti görüntüleyen bir vatandaş CHP’ye adeta ateş püskürdü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:31
  1. İstanbul
  2. CHP Şişli Belediyesi
  3. çöp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Son 10 yılda 8 milyon kişiye yeni istihdam kapısı açıldı"
    1. "Son 10 yılda 8 milyon kişiye yeni..
    2. Makinistler kavga etti, 25 kişi öldü
    3. Başkan Adayı Arıkan: "Toplumumuzda..
    4. Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ..
    5. Bisikletine yüklediği eviyle 81 il ve..
    6. Fatih Erbakan'dan 28 Şubat mesajı
    7. Kayseri Şeker, pancar çiftçisine gübre..
    8. FETÖ’nün örgüt evlerinde sahte..
    9. Güneydoğu’da 28 şubat açıklaması
    10. Arızalanan teknede mahsur kalan..
    11. Turizmciler turist açısından 2019’un..
    12. Bakan Selçuk: “Son 10 yılda gençlerin..
    13. Rize’de heyelan cep telefonu..
    14. İslami Cihad'dan Libya'da 4..
    15. 5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış..
    16. Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti:..
    17. "Asla rövanşist duygular içerisinde..
    18. Sera yatırımlarında tutar 5 milyon..
    19. Berat Albayrak ve Jyrki Katainen’in..
    20. Yıldırım Demirören TFF Başkanlığını..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."