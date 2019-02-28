Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti: Şu pisliğe bak ya! CHP'li belediyenin yönettiği Şişli'de temizlik işçilerinin maaşlarını alamadıkları için greve gitmesiyle çirkin görüntüler ortaya çıktı. Toplanmayan çöpleri görüntüleyen bir vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti.

CHP’li Şişli Belediyesi’nin maaşlarını ödemediği temizlik işçileri greve gitti ortaya rezil görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar isyan etti 2019’un İstanbul’una yakışmayan görüntülerin ortaya çıktığı Şişli’de vatandaşlar isyan etti. CHP’li belediyenin çöpleri toplamadığı Osmanbey ve Mecidiyeköy kokudan geçilmezken rezaleti görüntüleyen bir vatandaş CHP’ye adeta ateş püskürdü.

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