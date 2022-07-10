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Aktüel Vatandaş bayram duşunu bedavaya getirdi
Aktüel

Vatandaş bayram duşunu bedavaya getirdi

Arnavutköy’de sağanak yağış nedeniyle yolları su basarken, bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yıkanması görenleri hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 16:00:00 - 2022-07-10 16:00:13

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) uyarısının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Arnavurtköy’de de yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yağmurda yıkanmaya çalışması ise ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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