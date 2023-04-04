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Otomotiv ‘Vatandaş aç aç’ diyenlere gelsin Otomobil satışlarında yeni rekor
Otomotiv

‘Vatandaş aç aç’ diyenlere gelsin Otomobil satışlarında yeni rekor

Yeniakit Publisher
2023-04-04 11:55:00 -
‘Vatandaş aç aç’ diyenlere gelsin Otomobil satışlarında yeni rekor

Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,9 artarak 79 bin 226 adet oldu.

Türkiye’de otomobil satışları en yüksek Mart ayı rakamlarına ulaştı. Söz konusu ayda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,9 artarak 79 bin 226 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 75,3 artarak 24 bin 703 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Mart ayı otomobil ve hafif ticari pazar verilerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 55,2 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 oranında artarak 235 bin 971 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 50,1 oranında artarak 175 bin 421 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 71,9 artarak 60 bin 550 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Mart ayında yüzde 61,7, otomobil pazarı yüzde 57,9, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 75,3 oranında arttı. 2023 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Mart ayına göre yüzde 61,7 artarak 103 bin 929 adet oldu. Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,9 artarak 79 bin 226 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 75,3 artarak 24 bin 703 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 50 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 47,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 57,4 arttı.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 117.650 adetle yüzde 67,1 pay, dizel otomobil satışları 31 bin 465 adetle yüzde 17,9 pay, hibrit otomobil satışları 18 bin 874 adetle yüzde 10,8 pay, elektrikli otomobil satışları 4 bin 670 adetle yüzde 2,7 pay ve otogazlı otomobil satışları 2 bin 762 adetle yüzde 1,6 pay aldı.
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Yorumlar

Ejde

evet gerçek vatandaş aç, yandaşlarda sıkıntı yok ELHAMDULİLLAH. inşALLAH
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