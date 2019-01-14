Vatan Partisi'nden HDP uyarısı: Kurşun olarak dönebilir

Vatan Partisi HDP'ye verilecek seçim yardımının Mehmetçiğe kurşun olarak döneceği uyarısında bulundu.

31 Mart'taki yerel seçimlere Vatan Partisi dahil toplamda 13 parti katılma yeterliliğine sahip. Hazine'den seçim yardımını ise sadece AK Parti, CHP, İyi Parti, HDP ve MHP alacak. Bu 5 siyasi partiye toplamda 772 milyon lira dağıtılacak. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yerel seçimlerde verilecek para 92 milyon lira olacak.

"Mehmetçiğe kurşun sıkması için mi?"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, HDP'ye yapılan yardımlara ise özel bir parantez açtı, PKK'ya vurgu yaptı.

Reyhan, "Hele hele HDP gibi terör destekçisi bir partiye yüz milyon liraya yakın kaynağın aktarılması asla kabul edilemez! Bu paralar HDP’ye neden veriliyor? Mehmetçiğe kurşun sıkması için mi? Yeni canlı bombalar eğitmesi için mi? Akıl alır şey değil!" diye konuştu.