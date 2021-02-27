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Gündem Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den cevap gecikmedi
Gündem

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den cevap gecikmedi

'MHP'nin başına geçmek şereftir' açıklamasını yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e MHP'den cevap gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 09:57:00 -

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile ilgili açıklaması gündem oldu.

Önceki akşam Haber Global TV'de canlı yayınlanan bir pograma katılan Perinçek, ilginç sözler sarf etti.

Program sırasında eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Doğu Perinçek ve Gamze Pamuk Ateşli arasında sert tartışma çıktı. Karşılıklı atışma sırasında Ateşli'nin "Bahçeli partisini bırakırsa, MHP'nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var" sözlerine Perinçek'ten çok konuşulacak bir cevap geldi.

"MHP'nin başına geçmek şereftir"

"MHP'nin başına geçmek şereftir" diyen Perinçek, "Ben MHP'nin başına geçmekle tehdit edilmem ki. MHP bugün vatansever bir parti, Türkiye'nin bütünlüğü için çalışıyor. Teröre ve ABD'ye karşı mücadele ediyor. Onun için MHP'nin başında olma bir suç değil. PKK'nın tarafından bakarsanız MHP'yi bir suç örgütü olarak görürsünüz. Bakın hep kendinizi ele veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

MHP'den cevap gecikmedi

Hürriyet'in haberine göre MHP kaynakları, 'MHP' isminin Perinçek ile aynı yerde anılmasının hoş bir şey olmadığını, bu duruma şiddetle karşı olduklarını belirtti.

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Yorumlar

Muaz Ali

Perinçekle beraber Şeriat-ı TEL'İN NÜMAYİŞLERİNİ ve isviçrede beraber sokak ve caddeleri beraber aşındırdığınızı ne çabuk unuttunuz hey mehapeli kafatasçılar?
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