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Vasiyeti onunla mezara gitmek! "Satılık değil kendime saklıyorum"

İzmir'de yaşayan karavan imalatçısı bir vatandaş, kendine özel cenaze karavanı yaparak; vasiyetinin bu araçla mezara götürülmek olduğunu söyledi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:51
Vasiyeti onunla mezara gitmek! "Satılık değil kendime saklıyorum"

Hayatını karavana adayan vatandaşın tek arzusu, ölünce cenazesinin mezara kadar özel olarak yaptırdığı cenaze karavanı ile götürülmesi.

"Eşime ve çocuklarıma da vasiyet ettim"

İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan karavan imalatçısı Murat Yılmaz, “Ben hayatımı karavana adadım. Hayatım bu şekilde geçiyor. Kendime özel olarak cenaze karavanı yaptım. Bu karavan satılık değil. Kendime saklıyorum. Eşime ve çocuklarıma da vasiyet ettim. Ben ölünce cenazemi mezara cenaze karavanı ile götürecekler” dedi.

Karavan tutkusunun son yıllarda iyiden iyiye yükseldiğini ifade eden Murat Yılmaz, “Karavan tutkusu iyiden iyiye insanlarda yer edinmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda ilginin daha çok artacağını düşünüyorum. Bu yüzden her geçen gün kendimizi daha da geliştirip yeniliyoruz. Daha doğrusu karavan tutkunlarının hayallerine yetişmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

"Bu karavanla uğurlayın"

Yılmaz, “Eşime ve çocuklarıma söyledim. Dostlarıma da söylüyorum. Beni son yolculuğuma kendi yaptığım bu karavanla uğurlayın” şeklinde konuşarak, son vasiyetinin bu olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:51
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