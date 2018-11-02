Vasip Şahin'den veda mesajı

Ankara Valiliği'ne atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, veda mesajı yayımladı.

Şahin, İstanbullulara hitaben yayımladığı mesajında, 15 Eylül'de yayımlanan kararnameyle İstanbul Valiliği vazifesinin bugün itibarıyla tamamlandığını ve Ankara Valisi olarak hizmete devam etmek üzere Bab-ı Ali'den ayrıldığını belirtti.

"En kalbi şükranlarımı arz ederim"

Mesajında "Biri ülkemizin gözbebeği, diğeri de başkenti olan bu iki güzide şehrin valiliği gibi müstesna ve şerefli görevlere şahsımı layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza en kalbi şükranlarımı arz ederim." ifadesine yer veren Şahin, şunları kaydetti:

"Bir mülki idare mensubu olarak Anadolu'nun ücra bir ilçesinde kaymakamlık yaparken de illerimizde vali olarak görev üstlenmişken de medeniyetimizin baş tacı olan İstanbul'u idare görevi tevdi edildiğinde de elimden geldiğince, gücümün yettiğince devletime ve milletime hizmet etmeye çalıştım. Yurdumuzun her karış toprağı elbette ki mübarek ve muazzezdir. Ancak vatanın hülasası olan İstanbul, bütün bu coğrafyaya ruh verirken asırlardır bağrında yeşerttiği ilim ve irfanla insanlığa ışık olan şehirdir. Böyle bir şehrin hadimi olmak da hassaten bir şeref ve iftihar sebebidir."

İstanbul Valisi olarak geçen senelerinin, ömrünün sonuna dek gönlünün en derininde müstesna bir yere sahip olacağını vurgulayan Şahin, bu süreçte İstanbul için çalışarak kendisine destek veren adli, askeri, siyasi kurum ve kuruluşların mensuplarına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm mesai arkadaşlarına, kaymakamlara, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları ile eğitim, ilim, kültür, sanat ve spor dünyasının kıymetli insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, yazılı ve görsel basın mensuplarına ve yakın mesaide bulunduğu tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Vasip Şahin, mesajında, "Aziz İstanbul'un çok kıymetli sakinleri! Harcı estetik ve zarafetle yoğrulmuş ve zirve eserlerle bezenmiş şehrimizden ayrılırken hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım. Azami ihtimam, hassasiyet, dikkat ve gayretle hadimi olduğum İstanbul'dan sonra inşallah aynı gayret ve niyetle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle cumhuriyetimizin başkentinin hizmetinde olacağım. Hayırla yad edilmek arzusuyla... Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.