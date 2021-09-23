Varlık alımlarını azaltmak ne demek?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından “Eğer iş gücü verileri beklentilerimizle uygun gerçekleşirse Kasım'da bile varlık alımlarını azaltmaya başlayabiliriz." ifade etti. Powell, varlık alımlarının azaltılmasıyla ilgili sürecin faiz artışıyla ilgisinin bulunmadığına dikkati çekerek, Fed yetkililerinin yarısının 2022'de faiz artışı beklediğini ve bu konuya ilişkin yol haritasında da önemli farklılaşma görmediğini kaydetti.

Varlık alımı nedir?

Parasal gevşeme olarak da bilinen varlık alımı, ekonomiyi hareketlendirmek yani tüketicileri ve şirketleri daha fazla harcamaya itmek için piyasaya para enjekte edilmesi uygulaması.

Tapering’in yan varlık alımlarını azaltmak, Türkçe’deki tam karşılığı yavaş yavaş azaltma. Ekonomideki karşılığı ise merkez bankalarının yaptığı varlık alım miktarını kademeli olarak düşürme. Tabiri caizse piyasaların para musluklarını kısması olarak da denilebilir.

Varlık alımlarını azaltmak faiz indirimi gelecek demek mi?

Yatırım danışmanı, Jerome Powell’ın politika faizindeki herhangi bir artıştan önce bir “tapering geleceğini” açıkça söylediğini ancak bundan faizlerin patır kütür artacağı anlamının çıkartılmaması gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla tapering sadece varlık alımlarını azaltmakla kalmıyor. Sıkı para politikasının sinyali olarak görüldüğü için herkes bu sefer faizler artacak diye bekliyor.