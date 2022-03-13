Varisi bitiren tarif: Varisli damarlardan kurtaran karışım!

Varis, toplumun büyük bir bölümünde görülen gerek kozmetik gerekse de fonksiyonel şikayetler açığa çıkaran bir problemdir.

Varis neden olur?

Gebelik, şişmanlık, uzun süre ayakta kalmak, bazı meslekler, kadın olmak, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri, dar giysiler giymek, kabızlık, yaşlılık ve genetik faktörler nedeni ile varis oluşabilir. Varis, toplardamar kapakçığındaki yetmezlik sonucu oluşur. Kan sürekli geriye kaçar ve göllenir

Varis tedavisi için İbrahim Saraçoğlu kürü

Kaynayan 1 su bardağı suyun içine, 1 tatlı kaşığı kırkkilit bitkisi atın ve ağzı kapalı olarak 3 dakika kısık ateşte kaynatın. Kaynayan 1 su bardağı suyun içine, bir tutam (5-6 gram) çobançantası bitkisi atın ve aynı şekilde ağzı kapalı halde 3 dakika kaynatın.

Varislerin bitkisel tedavisi için diğer tarif ise;

Varisi doğal yöntemler ile kurtulmak için gerekli malzemeler

3 Çorba kaşığı Aloe Vera jeli

Yarım fincan elma sirkesi

1 adet rendelenmiş havuç

Havuç Elma sirkesi ve Aloe vera jelinin içerisindeki gıda maddeleri sayesinde kan akışınızı dengeleyecek ve sağlıklı bir cilde sahip olacaksınız.

Varis için kür nasıl yapılır?

Bütün malzemeleri bir kabın içerisine koyun ve dengeli bir şekilde parçalayın ve karıştırın. 20 saniye kadar mikrodalga da ısıttıktan sonra karşımı soğuması için bekleyin.

Kullanım

Kıvamı olmuş olan karışımı vücudunuzdaki varisli yerlere sürün ve sargı bezi ile sarın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra 5 dakika süre boyunca ayakta durun. Daha sonra ise yarım saat ayaklarınızı dinlendirin. Varislerden kurtulmak için bu yöntemi dengeli bir şekilde uygulayın ve bir ay boyunca haftada 3 kez tekrarlayın. Uyguladığınızda ne kadar işe yaradığını göreceksiniz.