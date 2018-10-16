Varis kadınlarda daha sık görülüyor

Deri altındaki toplardamarlar içinde bulunan kapakçıklar bozuluyor. Kirli kan, kalbe doğru akacak yerde aşağı doğru kaçıyor. Ve damar içindeki basıncı artırıp damarı genişletmesiyle varis oluşuyor. Toplar damarların aşırı derecede genişlemesi mavi, kıvrımlı bir çirkin görüntü ile deriye vuruyor.

Hanımlarda erkeklere oranla 3-4 kat daha fazla rastlanıyor. En önemli sebebi ise genetik yani ırsî yatkınlık.. Bunun yanında uzun süre ayakta hareketsiz kalmayı gerektiren meslekler, hamilelik, aşırı kilo, hormon tedavisi de varis oluşumunu kolaylaştırıyor..

Ayakta kalma ile bacaklarda şişlik, ağrı, gerginlik hissi, gece krampları, kaşıntı sık karşılaşılan şikayetler.



Toplumda ortalama yüzde 15-20 oranında bir yaygınlık göstermekte varis.. Ayrıca ileri yaşlarda görülme sıklığı yüzde 50-60’ı buluyor. Yani ortayaşı geçen her iki hanımdan birinde varis oluyor.

Küçük varislerde iğneyle (skleroterapi) tedavi yapılmaya çalışıyıor. Bu arada lazer, radyofrekans kullanılıyor. Fakat büyük varislerde cerrahi tedavi, köpük tedavisi, lazer tercih ediliyor.