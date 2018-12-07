Varis ameliyatı için kışı beklemelisiniz



Fakat operasyon sonrası dönemde elastik bandaj ya da yüksek basınçlı çoraplar giyilmesi gerektiğinden aşırı sıcakların olduğu yaz mevsimlerinde yapılması sıkıntılı oluyor. Hastanın 10 gün boyunca elastik bandaj ya da basınçlı çorap kullanması şart. Bu yüzden varis ameliyatları için en uygun zamanlar kış ayları..

Varis çorabı yataktan kalkmadan giyilmeli

Varis tedavisine yardımcı olarak her zaman iyi bir varis çorabının giyilmesi çok önem taşır. Çorabı giyerken şunlara özen göstermelisiniz:

Sabah yataktan kalkmadan, ayaklar 3-4 dakika kadar yüksekte tutularak veya iki yastık üzerine konularak toplardamarların kısmen boşalması sağlanmalı, çorap bu pozisyonda giyilmeli ve ondan sonra ayağa kalkılmalıdır.

Alkol ve sigara yüzünden kan kusmak var!

Varis denince genelde bacak ve ayak damarlarında olur bilirdik. Halbuki vücudun pek çok yerinde varis oluşabiliyor. Mide ve yemek borusunda da varis görülebiliyor.

Yemek borusu ve mide varisleri genellikle karaciğer ve dalak hastalıklarında oluyor. Bu hastalar kan kusma, siyah renkli dışkılama, tansiyon düşüklüğü ve neticede bilinç kaybıyla acil servislik hale gelebiliyor...