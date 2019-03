Varank, Canlı Hayvan Pazarı’nın açılışını gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ”Doğubayazıt’ın hem hayvancılık hem de turizm anlamında müthiş bir potansiyeli var. Bu potansiyelini değerlendirmek, bu kadim, güzel ilçemizi tüm dünyaya açmak istiyoruz. Ama bunun için burada huzur ve güvenin devam etmesi lazım. Huzur ve güven olmazsa maalesef yatırım, aş, iş olmuyor” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine geldi. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yaptırılan Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulunan Bakan Varank, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yaptırılan Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı’nın açılış kurdelesini kesti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Varank, her bölgenin, her şehrin, her ilçenin potansiyelini değerlendirerek, orada ekonomiyi yükseltmeyi ve en verimli yatırımları yapmayı hedefliyoruz. Modern hayvan pazarımızın resmi açılışını yaptık, kurdelesini kestik. DAP İdaresi Başkanlığımız, buraya 3 milyondan fazla kaynak ayırdı. Bu bölgede hayvancılık çok önemli. Hayvancılık yapan Ağrılı, Doğubayazıtlı kardeşlerimiz modern hayvan pazarını kullanacak, buradan bol, bereketli, hayırlı kazançlar elde edecek. Doğubayazıt’ın hem hayvancılık hem de turizm anlamında müthiş bir potansiyeli var. Doğubayazıt’ımızın bu potansiyelini değerlendirmek istiyoruz. Bu kadim, güzel ilçemizi tüm dünyaya açmak istiyoruz. Ama bunun için burada huzur ve güvenin devam etmesi lazım. Huzur ve güven olmazsa maalesef yatırım, aş, iş olmuyor. Hem Doğubayazıt hem de Ağrı’mızda huzurun ve sükunetin, yatırımların devam etmesini istiyoruz. AK Parti Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Eryılmaz da yanımızda. Hükümet olarak, şahsen Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, Ertuğrul Bey’in bütün projeleriyle Doğubayazıt’a elimden gelen katkıyı vereceğim. Doğubayazıt’tan farklı bir tercih, doğru bir tercih bekliyoruz. İnşallah Doğubayazıtlı kardeşlerimiz, oyunu huzurdan, sükunetten yana kullanır”dedi.

Bakan Varank, konuşmasının ardından gençlere 10 GB’lik internet paketi dağıtarak, beraberindekilerle Ağrı Dağı önünde fotoğraf çektirdikten sonra helikopterle Ağrı’ya geçti. Açılışa, Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan, AK Parti Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Eryılmaz, AK Parti il ve ilçe yönetimi ve vatandaşlar da katıldı.