Süte bal katmak ya da balı ısıtmak doğru mu? Diyetisyeni bir dinleyin bakın ne diyor!...

Balın kristalleşmesi ise toplumda en yanlış yorumlanan konulardan biridir. Pek çok kişi donan balın sahte olduğunu düşünür. Oysa kristalleşme, balın doğal bir özelliğidir. İçeriğinde glikoz oranı yüksek olan ballar zamanla kristalleşir. Bu durum genellikle balın katkısız ve işlem görmemiş olduğunu gösterir. Uzun süre hiç kristalleşmeyen ballar ise genellikle ısıl işlem görmüş veya yapısı değiştirilmiş olabilir. Evde yapılan bazı basit testler ise güvenilir sonuç vermez. Gerçek balı anlamanın en sağlıklı yolu güvenilir üreticilerden almak ve mümkünse analiz raporlarına dikkat etmektir.