Süte bal katmak ya da balı ısıtmak doğru mu? Diyetisyeni bir dinleyin bakın ne diyor!
Süte bal katmak ya da balı ısıtmak doğru mu? Diyetisyeni bir dinleyin bakın ne diyor!

Süte bal katıyoruz ama iyi mi yapıyoruz sorusunun cevabı bulundu.

Çayınıza veya sütünüzü tatlandırmak için eklediğiniz balın besin değerini öldürüyor olabilirsiniz! Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Berna Arslan, balın ısıtılmasıyla ilgili doğru bilinen yanlışları ve toplumda "sahte" sanılan kristalleşmiş balın gerçek yüzünü anlattı. “Bal ısıtılır mı, süte bal katılır mı, sahte bal kristalleşir mi, bebekler balı ne zaman tüketir?” gibi balla ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını masaya yatırdık. İşte uzmanından bal tüketimine dair ezber bozan bilimsel gerçekler…

Balı en çok kahvaltıda, çaya ya da süte ekleyerek tüketiyoruz. Bunu genelde lezzet için yapıyoruz. Peki, süte bal katmak ya da balı ısıtmak doğru mu?

Diyetisyen Berna Arslan, "Bal ısıtılınca zehire mi dönüşür?" sorusuna net bir yanıt verirken, süte bal katılmasının etkisini de anlattı.

Isıl işlem gören balın faydalarını nasıl kaybettiğinden, 1 yaş altındaki bebekler için hayati önem taşıyan "botulizm" riskine kadar pek çok konuda uyarılarda bulunan Arslan; evde yapılan bal testlerinin neden yanıltıcı olduğunu da ilk kez açıkladı.

İşte Diyetisyen Berna Arslan'dan balın doğru tüketim yöntemleri... En çok merak edilen konulardan biri balın ısıtılması. Balın sıcak çaya/süte katılması faydasını nasıl etkiler? Öncelikle balın sıcak çaya veya süte eklenmesi konusundan başlayalım. Bal, doğal yapısında çeşitli enzimler ve faydalı bileşenler içerir. Ancak ısıya maruz kaldığında bu enzimlerin bir kısmı zarar görür. Özellikle yüksek sıcaklıklarda balın besleyici değerinde azalma meydana gelir.

Isıtılan bal zehire dönüşmez. Sadece faydaları bir miktar azalır. Bu nedenle balı kaynar içeceklere değil, biraz ılıdıktan sonra eklemek daha doğru bir tercihtir. Tüketiciler arasında balın şekerlenmesi (kristalleşmesi) genellikle balın sahte olduğu veya içine şeker katıldığı şeklinde yorumlanıyor. Bir balın kristalleşmesi onun kalitesi hakkında bize ne söyler? Gerçek balı sahtesinden ayırmanın mutfakta uygulanabilecek pratik ve güvenilir bir yolu var mıdır?

Balın kristalleşmesi ise toplumda en yanlış yorumlanan konulardan biridir. Pek çok kişi donan balın sahte olduğunu düşünür. Oysa kristalleşme, balın doğal bir özelliğidir. İçeriğinde glikoz oranı yüksek olan ballar zamanla kristalleşir. Bu durum genellikle balın katkısız ve işlem görmemiş olduğunu gösterir. Uzun süre hiç kristalleşmeyen ballar ise genellikle ısıl işlem görmüş veya yapısı değiştirilmiş olabilir. Evde yapılan bazı basit testler ise güvenilir sonuç vermez. Gerçek balı anlamanın en sağlıklı yolu güvenilir üreticilerden almak ve mümkünse analiz raporlarına dikkat etmektir.

Balın bebeklerde kullanımı ise çok daha hassas bir konudur. Bir yaşın altındaki bebeklerde bal tüketimi kesinlikle önerilmez. Bunun nedeni, balda nadiren bulunabilen bazı bakteriyel sporların bebeklerde "botulizm" adı verilen ciddi bir tabloya yol açabilmesidir.

Yetişkinlerde sorun yaratmayan bu durum, bebeklerin henüz gelişmemiş bağırsak sistemi nedeniyle risk oluşturur. Bu yüzden bir yaşından önce bal tüketiminden tamamen kaçınılmalıdır.

Diyabet hastaları veya kilo kontrolü yapan bireyler için bal, rafine şeker yerine ne kadar güvenli bir alternatif olarak görülebilir?

Son olarak, balın şeker yerine kullanımı konusuna değinecek olursak bu besinler doğal kaynaklıdır ancak bu durum onların sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmez.

Bal yüksek oranda şeker içerir ve kan şekerini yükseltir. Kalori değerleri de rafine şekerden çok farklı değildir. Bu nedenle diyabet hastalarının ve kilo kontrolü sağlamak isteyen bireylerin bu besinleri de kontrollü tüketmesi gerekir.

Özetle, bal doğru kullanıldığında faydalı besindir. Ancak kulaktan dolma bilgiler yerine bilimsel gerçeklere göre hareket etmek, bu besinlerden gerçekten yarar sağlamanın en önemli anahtarıdır.

