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Aktüel Vanlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor
Aktüel

Vanlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:41:07 -
Vanlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor

VAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tamamlanan bazı projelerin açılışını yapmak ve partisinin il kongresine katılmak üzere yarın Van'a yapacağı ziyaret öncesi hazırlıklar sürüyor.

Ziyaret öncesi AK Parti il kongresinin yapılacağı Van Şehir Stadı'nda hazırlıklar tamamlandı.

Stattaki yeşil alana sosyal mesafeyi koruyacak şekilde sandalyeler yerleştirilirken, kongre alanı bayraklarla süslendi, delegelerin oy kullanacağı alanlar belirlendi.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişinin kentte büyük bir heyecana vesile olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla kentin dev yatırımlara kavuştuğunu ifade eden Türkmenoğlu, "Van'da 2011'de meydana gelen depremde bir yıl içerisinde 25 bin 700 konut hak sahiplerine teslim edildi. Bu çok büyük bir mega projedir. Cumhurbaşkanımız depremin hemen ardından tüm kabinesiyle Van'a geldi. Aynı gece 76 bin çadır, 350 bin battaniye buraya kentimize geldi. Bunlar ancak büyük devletlerin yapacağı işlerdir." dedi.

Kentte alt yapıdan üst yapıya, ekonomiden kültürel değerlere kadar birçok alanda yatırımların hayata geçirildiğini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nün korunması için yapılan eylem çalışması, Van'ın bir turizm cenneti olması için çalışmalar devam ediyor. Civar illerle olan kara yolu ağı için mega dev tünel projelerimiz var. Bu projeler 2021 yılında gerçekleşecek. Çevre yolunun yapım çalışmaları devam ediyor. Sosyal bir devletiz. Devletimiz kentimizde yoksul, engelli, şehit, gazi, yetim, dul olan tüm vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

Türkiye'de yapılan dev yatırımları ilimizdeki en ücra köşesinde dahi hissediyoruz. Bu nedenle Van, Cumhurbaşkanımızı 31 Ekim'de coşku ve heyecanla bekliyor. Van'a yaptığı yatırımlardan dolayı Van'ın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür borcu var. Bu teşekkür borcumuzu büyük kongremizde yaşatacağımız heyecanla sunmuş olacağız. Vatandaşlar Cumhurbaşkanımızı görmek için sabırsızlanıyor."

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