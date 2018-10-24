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Van'ın Bahçesaray ilçesi, Ekim ayında beyaza büründü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde başlayan yoğun kar yağışı, 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşattı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:39
Van'ın Bahçesaray ilçesi, Ekim ayında beyaza büründü

Kent merkezi ve ilçelerinde devam eden yağmur, Bahçesaray'ın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Yılın yaklaşık 9 ayı karın eksik olmadığı Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi beyaza büründü. Yağış nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan sürücüler, yolda güçlükle ilerleyebildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, bölgede yolların kapanmaması için çalışmalara başladı.

'Daha önce bu yoğunlukta bir kar görmedim'

Ekipte kamyon şoförlüğü yapan Recep Mucir, bölgede daha önce 29 Ekim'den önce bu yoğunlukta kar yağdığını görmediğini söyledi.

Ekipler, yoğun sis ve yağışa rağmen iş makineleriyle yolda biriken  karları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:39
  1. Van
  2. Bahçesaray
  3. Kar yağışı
  4. yoğun tipi

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