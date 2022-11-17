  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da "torbacı" operasyonları! Gözaltılar var
Aktüel

Van'da "torbacı" operasyonları! Gözaltılar var

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 22:12:00 -
Van'da "torbacı" operasyonları! Gözaltılar var

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 11-17 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda 1 kilo 275 gram sentetik uyuşturucu, 420 gram esrar, 1,12 gram eroin ve 28 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i hakkında "uyuşturucu ticareti", 2'si hakkında "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23