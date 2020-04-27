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Aktüel

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 453 kişiye para cezası uygulandı

2020-04-27 10:12:33 -
Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 453 kişiye para cezası uygulandı

VAN (AA) - Van'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 453 kişiye 1 milyon 341 bin 452 lira idari para cezası verildi.

İçişleri Bakanlığının 21 Nisan Salı günü yayımladığı genelgeyle, aralarında Van'ın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Ekipler, uygulamanın başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 00.00 tarihleri arasında kurallara uymayan toplam 453 kişiye 1 milyon 341 bin 452 lira idari para cezası uyguladı.

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