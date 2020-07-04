  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van'da sağanak sele neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-04 21:52:35 -
Van'da sağanak sele neden oldu

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel oluştu.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşama doğru Ömerdağı Mahallesi'nde sele neden oldu. Derenin taşması sonucu mahalledeki 3 konteyner ve 2 çadır su altında kaldı.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bölgede tarım arazileri ve bahçeler zarar gördü.

Albayrak Mahallesi'ne giden yol da su altında kaldı. Mahalleye gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi alarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Başkale Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, iş makineleriyle mahallelerde çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı