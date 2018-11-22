THY- Euroleague
0553 313 94 23

Van'da PKK'nın eylemde kullanacağı patlayıcı ele geçirildi

Van'da, PKK'nın eylemlerde kullanması için, toprağa gömülü mutfak tüpüyle hazırlanmış ve parça tesirini artırmak için çivilerle desteklenmiş 12 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu.

22 Kasım 2018 Perşembe 11:06
Van'da PKK'nın eylemde kullanacağı patlayıcı ele geçirildi

Van'ın Özalp ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın eylemde kullanacağı değerlendirilen, mutfak tüpüyle hazırlanmış ve çivilerlerle desteklenmiş 12 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Özalp ilçesine bağlı Aşağıayazca Mahallesi kırsalında, PKK'lı teröristlerin Van-Özalp yolunda gerçekleştirmeyi planladıkları terör eyleminde kullanacağı değerlendirilen, el yapımı patlayıcının gömüldüğüne dair ihbar alınması üzerine harekete geçildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, bölgeye 'Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü mutfak tüpüyle hazırlanmış ve parça tesirini artırmak için çivilerle desteklenmiş 12 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, olay yerinde bulunan uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:06
  1. Van
  2. Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı operasyonu
  3. PKK operasyonları
  4. Terörle Mücadele
  5. Patlayıcı madde

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bileğinin gücüyle "dünyanın" engelini aştı
    1. Bileğinin gücüyle "dünyanın" engelini..
    2. Bursa'da cinayet
    3. Rus seri katile ömür boyu hapis cezası
    4. Başkentte "tombala" operasyonu
    5. "Bir Emre Belözoğlu'nun daha gelmesi..
    6. iPhone'unu kıran MHP'li: O demoydu
    7. Babacan Holding'den yeni kampanya
    8. Karatede yeni hedef olimpiyat
    9. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    10. Ümraniye AK Parti belediye başkan..
    11. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 210..
    12. Tatlıses'in kızının "soybağının reddi"..
    13. TCMB'den repo ihalesi
    14. Ankara'da Roma ve Bizans dönemine ait..
    15. 112 Acil Servis'e "inme hastalığı"..
    16. Karanlık dünyası öğrencilerinin..
    17. Van'da PKK'nın eylemde kullanacağı..
    18. İBB'den 15 bin öğrenciye ücretsiz spor..
    19. "Yerli mobil uygulamalar kadın..
    20. Airbus Helikopter, Türkiye pazarında..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki