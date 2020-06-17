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Aktüel

Van'da otlu peynir bidonunda 33 kilo eroin bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:16:57 -
Van'da otlu peynir bidonunda 33 kilo eroin bulundu

VAN (AA) - Van'da bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada içerisinde otlu peynir bulunan bidonlara yerleştirilmiş 33 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Zeyna"nın da desteğiyle arama yaptı.

Aramada, 3 plastik bidondaki otlu peynirlerin arasına gizlenmiş 25 pakette 33 kilo 320 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan C.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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