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Aktüel Van'da öğretmenler hazırladıkları kliple Atatürk'ü andı
Aktüel

Van'da öğretmenler hazırladıkları kliple Atatürk'ü andı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:25:27 -
Van'da öğretmenler hazırladıkları kliple Atatürk'ü andı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde bir grup öğretmen, bir klip hazırlayarak, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Tekler Mahallesi'ndeki Üzümlü Orta Okulunda görev yapan 12 öğretmen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında klip hazırladı.

Okulun bahçesinde çekilen klipte Türkü eşliğinde zeybek oynayan öğretmenler, klipte Atatürk'ün sesine de yer verdi.

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