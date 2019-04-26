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Van’da, meme kanseri tedavisinde güncel yaklaşımlar sempozyumu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri tarafından düzenlenen ‘Meme Kanseri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu’nun açılış törenine katıldı.

26 Nisan 2019 Cuma 14:53
Van’da, meme kanseri tedavisinde güncel yaklaşımlar sempozyumu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri tarafından düzenlenen ‘Meme Kanseri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu’nun açılış törenine katıldı.


Bir otelde gerçekleştirilen ve 28 Nisan 2019’a kadar sürecek sempozyuma Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerin tıp fakültelerinden meme kanseri ve bu alanda uzman bilim insanları katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, böyle önemli bir konuda yapılan sempozyumun Van’da gerçekleştirilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Van’ın farklı bilim dallarındaki sempozyumlara da ev sahipliği yapmasını istediklerine dikkat çeken Vali Bilmez, ”Van ilimizin böyle bir sempozyuma ev sahipliği yapmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. İnşallah ilimizde bilimin diğer dallarında da sempozyumlar düzenlenmesini istiyoruz. Hem tıp alanında hem sosyal bilimler alanında sempozyumlar yapılmalı. Çünkü bölgemiz sıkıntıları, problemleri olan, en basit bir soruna ideolojik bakma geleneği edinmiş bir kent olmuş. Oysa bizim, bu kentte kardeşçe birbirimize saygı duyarak yaşama geleneğini tekrar kazanmamız gerekir. Van, tarih boyunca farklı kültürlerin, farklı düşüncelerin kardeşçe bir arada yaşadığı bir kent olmuş. Maalesef bölgemizde bir süredir yaşanan olaylardan dolayı kentimiz güvenlikle anılan bir kent haline geldi. Kent bir anda kutuplaştı. Bundan dolayı biz, bilim insanlarımızın rol model olmalarını istiyoruz. Bilim insanlarımızın her alanda toplumla bir arada olmasının sorunlarımızın büyük bir kısmını çözeceğine inanıyorum. İşte bundan dolayı bu sempozyumları çok önemsiyoruz. İnşallah bu sempozyum sağlık camiamıza, ilimize, bölgemize, ülkemize ve dünyamıza hayırlı olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Açılış konuşmalarının ardından Vali Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri sempozyuma katılan bilim insanlarıyla birlikte yemek yedi.


Sempozyuma Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer, Türkiye Kanser Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vahit Özmen ve bilim insanları katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 14:53
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