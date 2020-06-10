Van’da kültür turları başladı

Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) Başkanı Abdullah Tunçdemir, pandemi sürecinin iyiye gitmesinin ardından kültür turlarına başladıklarını ifade etti.

Türkiye ve dünyada ölümlere neden olan korona virüs pandemisinin turizm sektörünü derinden etkilediğini ifade eden VAHATUDER Başkanı ve Ayanıs Tur Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tunçdemir, ancak son günlerde ülkedeki pandemi sürecinin iyiye gitmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Van’ın ve bölgenin turizm açısından önemli olduğunu dile getiren Tunçdemir, “Van; doğal güzelliği, tarihi, kültürü ile ülkemizin en iyi illerinden birisi. Bizde yetkililerimizin öngördüğü şekilde gerek araçlarımız ve gerekse rehberlerimizle kurallara uyarak kültür turlarımıza başladık. Yerli ve yabancı turistlerin gönül rahatlığı ile bu turlarımıza katılmalarını bekliyoruz” dedi.

Van’ın mevsim itibariyle en güzel dönemini yaşadığını vurgulayan Tunçdemir, “Van 4 mevsim 12 ay eko turizmin yapılabileceği bir yer. Şu anda mevsimin en güzel dönemlerinden birini yaşıyoruz. Özellikle balık göçünü gerek bölge insanının gerek ülke ve gerekse dünyadaki herkesin görmesi gereken bir görsel şölen olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda herkesi ilimize balık göçünü izlemeye davet ediyoruz. Bunun yanında ilimizde dağ, kış, botanik, yayla, kültür ve inanç turizmi de var. Kısaca ilimize gelen yerli ve yabancı turistler birçok güzelliği bir arada görebilme şansına sahip olurlar. Ayrıca turlarımızda sağlık personelleri, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı misafirlere yüzde 10 indirim yapılacaktır” ifadelerini kullandı.