Van'da Kovid-19'u atlatan iş insanı sağlık çalışanları için dinlenme odası yaptı

VAN (AA) - Van'da yakalandığı Kovid-19'u hastanedeki tedavisi sonrası atlatan iş insanı Medeni Şengönül, sağlık çalışanlarına dinlenme odası yaptırarak moral verdi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Şengönül bir süre önce Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Tedaviden sonra sağlığına kavuşan Şengönül, hastane personeli için dinlenme odası yaptırdı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yaptığı açıklamada, örnek ve duyarlı davranışı için Şengönül'e teşekkür etti.



Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık personeli için yeni bir dinlenme alanı yapıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hastanede gördüğü tedaviden sonra iyileşen iş insanı Medeni Şengönül, kardeşleri Aziz ve Raif ile hastanemizde sağlık çalışanlarımız için bir dinlenme odası yaptı. Bu duyarlı davranış bizi mutlu etti. Devletimizin sayesinde hiçbir eksiğimiz yok. Böyle güzel davranışlar sağlık çalışanları olarak moral ve motivasyonumuzu artırıyor. Şengönül ailesine bu anlamlı davranışlarından ötürü personelimiz adına teşekkür ediyorum."



Hastane Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Koç da Şengönül ailesine duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

