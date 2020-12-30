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Aktüel Van'da Kovid-19 savaşçılarına "ballı" destek
Aktüel

Van'da Kovid-19 savaşçılarına "ballı" destek

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:36:23 -
Van'da Kovid-19 savaşçılarına "ballı" destek

VAN (AA) - Van Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına arı sütlü bal hediye edildi.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Van Temsilcisi Ömer Akbulak ve platform üyeleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ile bir araya geldi.

İliklerden ile görüşen heyet üyeleri, daha sonra sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, arı sütlü bal verdi.

Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının hastaların iyileşmesi için fedakarca mücadele ettiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının insanların hayatının kurtarılması için kendi canlarını tehlikeye attığını belirten Yücel, "Onlar bu süreçte gece gündüz demeden, çocuklarını, sevdiklerini, ailelerini unutarak bizlerin sağlığı için mücadele veriyorlar. Biz de teşekkürümüzün bir göstergesi olsun diye kendilerine bal hediye ettik." diye konuştu.

Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Van Temsilcisi Akbulak, "Salgının ilk gününden bu yana özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına jest yapmak istedik. Kendileri bizler için gecelerini gündüze katıp çalışıyorlar. Bizlerin sağlığı için ailelerinden uzak kalıyorlar. Onların yanında olduğumuzu göstermek istedik." dedi.

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