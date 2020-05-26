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Aktüel

Van’da korona virüsü nedeniyle uyarı levhaları asıldı

Van Emniyet Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin belirli noktalarına korona virüsü nedeniyle alınan tedbirlerle ilgili uyarı levhaları asıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 10:26:37 -
Van’da korona virüsü nedeniyle uyarı levhaları asıldı

Van Emniyet Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin belirli noktalarına korona virüsü nedeniyle alınan tedbirlerle ilgili uyarı levhaları asıldı.


Çin’de başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgını nedeniyle Türkiye’de de bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda Van’da da İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince hazırlanan uyarı ve bilgilendirme levhaları, Cumhuriyet ve Maraş caddeleri üzerinde belirli noktalara montaj edildi.


uyarı ve bilgilendirme levhalarına uymayan vatandaşlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 14. Bab’ında yer alan cezai hükümler veya Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesine göre işlem yapılacağı bildirildi.

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