Van'da kar yağışı: İlçesi beyaza bürüdü! Doğu Anadolu’da sağnak yağış, Batı Karadeniz’de fırtına olacak

Van'ın Tuşba ilçesinde geçtiğimiz günlerde kısa süreli dolu yağışı, kent merkezini beyaza bürünmüştü! Van’ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa süre sonra yerini kara bıraktı. Etkili olan yağışın ardından ilçe beyaza bürünürken sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Ekipler Ulaşım İçin Önlem Aldı

Kar nedeniyle trafikte aksamaların yaşanmaması için ekipler çalışma başlattı. İlçe merkezinde biriken karı temizleyen belediye ekipleri, yolların açık kalmasını sağladı.

Esnaf iş yerlerinin önündeki karları temizlerken, ilçe sakinlerinden Sefer Durmaz kar yağışının beklendiğini ifade etti. Öte yandan, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Van ve Hakkâri’de Yağmur ve Kar Birlikte Etkili Olacak

Van’ın özellikle güney kesimleri ile Hakkâri çevrelerinde yarın şiddetli yağmur, yüksek rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı öngörülüyor. Yağışların etkisini Pazartesi sabahına kadar sürdürmesi bekleniyor.

Ekipler, bölgede sel, su baskını, don, buzlanma ve ulaşımda aksama risklerine karşı vatandaşlara dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Batı Karadeniz’de Fırtına Uyarısı

Açıklamada, Batı Karadeniz’in batısında rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Fırtınanın Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bölge genelinde deniz ulaşımı ve karayollarında aksamalara karşı uyarılar yapıldı.

Doğu Anadolu’nun Çok Sayıda İlinde Kuvvetli Yağış

Meteoroloji’ye göre Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak genelinde, ayrıca Erzincan ve Erzurum’un güney kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Tunceli, Bingöl, Muş ve Şırnak’ın doğusu ile Erzurum ve Erzincan’ın yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu ve Marmara’da Sağanak Yağış Uyarısı

Güneydoğu Anadolu’da Adıyaman, Mardin, Siirt, Diyarbakır ve Batman’ın kuzey kesimlerinde, Marmara Bölgesi’nde ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Bilecik ve Balıkesir’in kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, ani yağışlar nedeniyle sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Meteoroloji, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi risklere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle ulaşım zorlaşabilir.