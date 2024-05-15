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Gündem Van’da Kandil kadrolaşması
Gündem

Van’da Kandil kadrolaşması

Yeniakit Publisher
2024-05-15 10:10:00 -
Van’da Kandil kadrolaşması

Geçmişte “PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyerek devlete meydan okuyan ve “Terör örgütüne yardım”dan hapis yatan Van Büyükşehir Belediyesi’nin DEM’li Başkanı Abdullah Zeydan, belediyeyi Kandil’in işaret ettiği isimlerle doldurmaya hazırlanıyor.

 HABER MERKEZİ 

Belediye Kanununun 49’uncu maddesine göre ‘belirlenen kotanın üzerinde çalışan olduğu ve borç yükü nedeniyle maaşları ödeyemedikleri’ gerekçesi ile bir SMS’le 700 personeli işten atan Zeydan, yandaş 227 kişiyi işçi alımı için mülakata çağırdı. Yaşanan kıyıma ve Kandil kadrolaşmasına tepki gösteren Vanlı gazeteci Ziya Türk, “Hani belediyenin tüm gelirleri personel maaşları ve borç taksitlerine gidiyordu? Hani Van halkına hizmet üretecek bütçe kalmamıştı? Şimdi bu kotayı nereden buldunuz?” tepkisini gösterdi.

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Yorumlar

Keşke bu kadar temiz olsaydı

Bu adamın yüzü bu kadar temiz mi ki... temiz yüzlü bir foto sunu koymuşsunuz?

Gültekin

DEM VEYA HDP BELEDİYE BAŞKANLARI HALK SEÇİYOR FAKAT KENDİ HÜR İRADELERİYLE BELEDİYEYE YÖNETMİYORLAR, ÇÜNKÜ KANDİL GİBİ TERÖR BAŞLARINDAN EMİR ALMAMIŞ OLSAYDILAR, OY ALDIKLARI HALKINA VE ŞEHİRLERİNE MUTLAK HİZMET YAPARLARDI. BUNLAR TAKİP EDİLMELİ, DEVLET PARALARIYLA TERÖRİSTLER BESLENMEMELİ, DESTEKLENMEMELİ, ONLARA EKONOMİK İMKANLAR SAĞLANMAMALIDIR, AKSİ HALDE HER DESTEK BİZLERE KURŞUN OLARAK GERİ DÖNER.
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