Van’da Kandil kadrolaşması
Geçmişte “PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyerek devlete meydan okuyan ve “Terör örgütüne yardım”dan hapis yatan Van Büyükşehir Belediyesi’nin DEM’li Başkanı Abdullah Zeydan, belediyeyi Kandil’in işaret ettiği isimlerle doldurmaya hazırlanıyor.
HABER MERKEZİ
Belediye Kanununun 49’uncu maddesine göre ‘belirlenen kotanın üzerinde çalışan olduğu ve borç yükü nedeniyle maaşları ödeyemedikleri’ gerekçesi ile bir SMS’le 700 personeli işten atan Zeydan, yandaş 227 kişiyi işçi alımı için mülakata çağırdı. Yaşanan kıyıma ve Kandil kadrolaşmasına tepki gösteren Vanlı gazeteci Ziya Türk, “Hani belediyenin tüm gelirleri personel maaşları ve borç taksitlerine gidiyordu? Hani Van halkına hizmet üretecek bütçe kalmamıştı? Şimdi bu kotayı nereden buldunuz?” tepkisini gösterdi.
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