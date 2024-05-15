Van’da Kandil kadrolaşması

HABER MERKEZİ

Belediye Kanununun 49’uncu maddesine göre ‘belirlenen kotanın üzerinde çalışan olduğu ve borç yükü nedeniyle maaşları ödeyemedikleri’ gerekçesi ile bir SMS’le 700 personeli işten atan Zeydan, yandaş 227 kişiyi işçi alımı için mülakata çağırdı. Yaşanan kıyıma ve Kandil kadrolaşmasına tepki gösteren Vanlı gazeteci Ziya Türk, “Hani belediyenin tüm gelirleri personel maaşları ve borç taksitlerine gidiyordu? Hani Van halkına hizmet üretecek bütçe kalmamıştı? Şimdi bu kotayı nereden buldunuz?” tepkisini gösterdi.

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