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Aktüel

Van'da kaçak avlanılan 2 ton inci kefali ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:39:48 -
Van'da kaçak avlanılan 2 ton inci kefali ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 2 ton inci kefali ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki Bendimahi Çayı çevresinde devriye sırasında 34 çuvalda kaçak avlanılmış 2 ton inci kefali buldu.

İnci kefalleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

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