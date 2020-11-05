Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Van'daki jandarma ekiplerinin ikna edilmesi sonucunda, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki sözde takım komutanı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK / KCK mensuplarını örgütten ayrılmaya ikna etmek için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2009 yılında PKK / KCK terör örgütüne katılan 1 bölücü terör örgütü üyesi, 2009-2015 arasında Irak'ta, 2015-2017 arasında İran'da ve 2017-2020 arasında Suriye'de sözde ekip komutanı olarak görev yaptı. 03 Kasım 2020 tarihinde Silopi sınır kapısında 03 Kasım 2020 günü teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar halkımızın desteğiyle kesintisiz olarak devam edecek. " denildi.