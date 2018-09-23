Van’da güneş santrali üretimi başladı

Eylül ayı sonunda kabulleri yapılan Omicron Ercis ve Omicron Engil santralleri toplam 20 MW gücüne sahip. Santraller üretilen enerjiyi ulusal elektrik ağı üzerinden tüm Türkiye’ye ulaştırarak 80 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak. Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından Van’da yapımına başlanacak 10 MW gücündeki lisanslı projenin üçüncü santrali PSI Engil ise gelecek yıl devreye alınacak.