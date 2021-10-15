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Aktüel Van'da feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Van'da feci kaza: Yaralılar var

Van'ın Başkale ilçesinde TIR ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 23:03:00 -
Van'da feci kaza: Yaralılar var

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde Kadir Turgut yönetimindeki 65 ES 649 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Nevzat Ünal yönetimindeki 38 AAC 278 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardan birindeki yolcu yaralandı.

Tır sürücü Ünal, sıkıştığı araçtan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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