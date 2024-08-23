Van’da eskiden hastalar hastaneye katır sırtında götürülürdü
Van’ın Bahçesaray ilçesinde 'Diabetik Ketoasidoz' tanısı konulan 19 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van’a sevk edildi.
Bahçesaray Devlet Hastanesine Diabetik Ketoasidoz tanısı konulan hastanın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için ambulans helikopter talep edildi. Van İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan helikopter Bahçesaray ilçesine gitti. Buradan alınan hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.