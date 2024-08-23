  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Van’da eskiden hastalar hastaneye katır sırtında götürülürdü
Sağlık

Van’da eskiden hastalar hastaneye katır sırtında götürülürdü

Yeniakit Publisher
2024-08-23 06:34:00 -
Van’da eskiden hastalar hastaneye katır sırtında götürülürdü

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 'Diabetik Ketoasidoz' tanısı konulan 19 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van’a sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesine Diabetik Ketoasidoz tanısı konulan hastanın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için ambulans helikopter talep edildi. Van İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan helikopter Bahçesaray ilçesine gitti. Buradan alınan hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23