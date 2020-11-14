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Aktüel Van'da düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Van'da düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 10:37:37 -
Van'da düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, güvenlik güçleri Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların belirlenerek imha edilmesi amacıyla 12 Kasım'da operasyon başlattı.

Operasyonda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 10 şarjör ve bir miktar fişek ile 2 el bombası ele geçirildi.

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