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Van'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Van'da düşen insanlı keşif uçağının kara kutusu olay yerinden alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:53:00 - 2020-07-16 15:17:39
Van'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Van'daki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan İnsanlı Keşif Uçağı ile ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması tamamlandı. Ekipler, uçağın kara kutusu ve parçalarını incelemek üzere olay yerinden aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı kaza sonucu 7 emniyet personelinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, EGM Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM-809 kuyruk numaralı insanlı keşif uçağının "Hakkari ve Van illerinin keşif ve gözetlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda görev almak üzere" Van Ferit Melen Havalimanı'ndan görev bölgesine intikal için dün saat 18.34’te havalandığı kaydedilmişti.

Görevini tamamladıktan sonra Van Ferit Melen Havalimanı ile alçalış için irtibata geçmesinin ardından saat 22.45 itibarıyla havalimanı kontrol sahası içerisinde insanlı keşif uçağı ile radar ve telsiz temasının kaybedildiği belirtilen açıklamada, uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı kaza sonucu 7 emniyet personelinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

 

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