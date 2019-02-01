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Van'da çok sayıda yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 31 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

01 Şubat 2019 Cuma 09:48
Van'da çok sayıda yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 6, Başkale’de 8, Çatak’ta 10 ve Gevaş ilçesinde 7 olmak üzere 295 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta, kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş’ta eksi 3, Van’da eksi 2, Bitlis’te eksi 1, Hakkâri’de eksi 4 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 4, Bitlis’te 1, Muş’ta 2 ve Hakkâri’de 1 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 09:48
  1. Van
  2. Muş
  3. Bitlis
  4. kar yağışı

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