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Van'da bayram ruhuna yakışır uygulama: Kurban eti almayan kimse kalmadı

Özalp ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde vatandaşlar, bayram ruhuna yakışır bir uygulamaya imza attı.

21 Ağustos 2018 Salı 18:55
Van'da bayram ruhuna yakışır uygulama: Kurban eti almayan kimse kalmadı

Mahallede Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ilk günü kesilen 70  küçükbaş ile 4 büyükbaş hayvanın eti, mahalle halkı tarafından mahalle meydanı  önünde toplandı. Kurbanlıklardan çıkan bir ton 300 kilo et tartıldıktan sonra 'kurban  kesen kesmeyen' ayrımı yapılmadan iki kilogramlık paketler halinde mahalledeki 80  hanede yaşayan 652 kişiye eşit miktarda dağıtıldı. Mahalle Muhtarı Nadir Kaygın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban  etlerini mahalle nüfusunun yanı sıra il dışından ve bayram dolayısıyla ziyarete  gelen vatandaşlara da dağıttıklarını söyledi. Mahalle halkının bu uygulamadan çok memnun olduğunu anlatan Kaygın,  şöyle konuştu:

"Biz bu toplu kurban kesimini, babamın babasından gördüğümüz şekilde  sürdürüyoruz. Amacımız köyümüzde birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. İhtiyaç  sahibi ailelerin de bayramda et yemesini istiyoruz. Eti derin dondurucularda  saklamak yerine ihtiyacı olan insanlara dağıtıyoruz. Kurbanı Allah için  kesiyoruz, dolaplarda beklemesinin bir anlamı yok. Bu çalışmayı yaparken tüm  mahalleli bize destek oluyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu geleneğimizi  sürdürmek istiyoruz. Kurbanlardan elde edilen kurban derilerini ise Türk  Kızılayı'na bağışlıyoruz."

'DAHA ÇOŞKULU, DAHA NEŞELİ'

Kaygın, mahallelerinde geleneklere bağlı olduklarını, bayram namazını  kıldıktan sonra ev ev gezip herkesin bayramını kutladıklarını ve hatırlarını  sorduklarını dile getirdi. Manisalı mahalle imamı Enes Olut ise bölgede yaşanan bayramların daha  coşkulu, daha neşeli ve daha birlik beraberlik içinde geçtiğini ifade etti. Yıllardır yöre halkının bu konuda birbirlerine destek olduğunu  gördüğünü anlatan Olut, şöyle konuştu:

"Kalecik Mahallesi'nde kurbanları toplu olarak kesip etleri bir yere  topluyoruz. Mahallenin hane sayısına göre etleri bölüştürüyoruz. Mahallede  yaşayanların dışında dışarıdan gelen misafirlerde bu sayının içerisine katılarak  etler dağıtılıyor. Benim geldiğim yerde böyle bir adet, görenek yok. Herkes  kendisi alır, kendi imkanları dahilinde kesip dağıtır. Burada toplu olarak  kesilip dağıtımı yapılıyor. Burada kardeşlik, birliktelik bağını görmüş  oluyoruz."

Vatandaşlardan Orhan Kaygı, bu geleneği atalarından gördüklerini,  çocukluğundan bu yana da yaşattıklarını vurgulayarak, "Bu adetle tüm insanlara  kardeşliği, eşitliği yaymak istiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi yaşatmak için  bunu yapıyoruz. Bunun halk içinde yayılmasını, bu güzel kültürün yaşatılmasını  istiyoruz. Bunun sadece bizim bölgede değil, batısı güneyi kuzeyi tüm insanların  yaşamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı. Yaklaşık 10 yıl önce Van'dan Konya'ya yerleşen Ercan Turan ise her Kurban Bayramı'nda bu geleneği yaşamak için memleketine geldiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 18:55
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  6. kurban bayramı

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