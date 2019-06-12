Van'da 4 terörist daha öldürüldü
Van'da devam eden "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin öldürüldüğü bildirildi.12 Haziran 2019 Çarşamba 10:47
Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yazılı açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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