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Van'da 4 terörist daha öldürüldü

Van'da devam eden "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:47
Van'da 4 terörist daha öldürüldü

Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yazılı açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:47
  1. Van İl Jandarma Komutanlığı
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. PKK
  4. Tendürek Dağı

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