Van'da 4 terörist daha öldürüldü Van'da devam eden "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yazılı açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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