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Aktüel

Van'da 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

2020-04-29 11:26:26 -
Van'da 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde 18 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Yaykılıç Mahallesi'ne İran'dan sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yol kontrol noktasından kaçmaya çalışırken durdurulan iki araç ve bir evde arama yaptı.

Aramalarda 18 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

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