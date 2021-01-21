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Yerel Van'da 12 araçlık zincirleme kaza! Yaralılar var
Yerel

Van'da 12 araçlık zincirleme kaza! Yaralılar var

Van'ın Tuşba ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 07:30:00 -
Van'da 12 araçlık zincirleme kaza! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Van'ın merkez Tuşba ilçesinde, Van-Erciş yolu üzerindeki Oto Sanayi Kavşağında meydana geldi.

Kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda 12 aracın bir birine girdiği kaza 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarını alan polis, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İlçe Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti.

Polis, olası başka kazaya sebebiyet vermemek için yolu trafiğe kapattı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldıktan sonra kazaya karışan araçlar tek tek olay yerinden çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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