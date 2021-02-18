  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 sürekli işçi alımı yapacak
Ekonomi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 sürekli işçi alımı yapacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Hasta Bakım ve Temizliği Hizmetleri dallarında “Sürekli İşçi” alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 13:18:00 -
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22/02/2021 - 26/02/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden de başvuruda bulunabilecek.

Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 09/03/2021 Salı günü saat 14.00’da Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi  Amfisinde  yapılacak. 

 Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitenin internet sitesinde (http://www.yyu.edu.tr) duyurulacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbullu karla mücadele ediyor! İmamoğlu orada ortaya çıktı
Gündem

İstanbullu karla mücadele ediyor! İmamoğlu orada ortaya çıktı

Etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul'da işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, büyük zorluk yaşadı. Yaşanan olumsuzlukla ilgili t..
Kayıtları ortaya çıktı! Özel Kuvvetler orayı tuttu, hainler bakın ne yaptı
Gündem

Kayıtları ortaya çıktı! Özel Kuvvetler orayı tuttu, hainler bakın ne yaptı

Cuma Biliki kod adlı teröristin katliam öncesi 80 teröristle toplantı yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre hapishane olarak kullanıla..
Böyle direniyorlar! O ülkede 'bozuk araba' hareketi başlatıldı
Dünya

Böyle direniyorlar! O ülkede 'bozuk araba' hareketi başlatıldı

Myanmar’da darbeyi protesto eden halk, "yol kapatma günü" ilan ederek araçlarını kaputları açık halde ana yollara bırakarak "bozuk araba" ha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay