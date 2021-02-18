Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 sürekli işçi alımı yapacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Hasta Bakım ve Temizliği Hizmetleri dallarında “Sürekli İşçi” alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22/02/2021 - 26/02/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden de başvuruda bulunabilecek.
Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 09/03/2021 Salı günü saat 14.00’da Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Amfisinde yapılacak.
Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitenin internet sitesinde (http://www.yyu.edu.tr) duyurulacak.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ